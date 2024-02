Mille trattori per le strade di Bruxelles | tra blocchi e roghi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un migliaio distanno bloccando diversedi, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato...

I leader sono in arrivo all'Europa Building e si preparano alla trattativa – o allo scontro – finale con Viktor Orban per far cadere il veto ungherese e ottenere un accordo a 27 sull'intero pacchetto ...Circa un migliaio di trattori stanno bloccando le strade di Bruxelles. La capitale belga si è svegliata questa mattina con gli ingorghi creati dagli ...Almeno mille trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli ...