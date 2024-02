Mille trattori per le strade di Bruxelles | protesta nel giorno del Consiglio Ue

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un migliaio distanno marciando per ledie creando blocchi alla circolazione neldeleuropeo. Lo rende noto la polizia belga che si aspettava un centinaio diguidati dagli agricoltori in. I manifestanti sono arrivati davanti al Parlamento europeo, aggiungono le fonti. Ladegli agricoltori belgi ha creato qualche problema di accesso ai capi di Stato e di governo. La premier estone Kaja Kallas è arrivata a piedi all’Europa Building: “E’ stato un po’ difficile entrare, ma è stata una camminata piacevole”, ha detto ai giornalisti entrando. L'articolo proviene da Italia Sera.

Blocchi alla circolazione e qualche problema di accesso per capi di Stato e di governo Un migliaio di trattori stanno marciando per le strade di ... (sbircialanotizia)

Circa Mille trattori stanno sfilando per le strade di Bruxelles bloccando il traffico. In particolare sono riuniti in prossimità del quartiere ... (open.online)

BRUXELLES – Almeno mille trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario.Strade bloccate a Bruxelles: circa un migliaio di trattori ha preso d’assalto la città sede delle istituzioni europee, soprattutto nella zona del quartiere che le ospita. Oggi ci sarà il Consiglio ...Roma, 1 feb. (askanews) – Centinaia di agricoltori e trattori da tutta Europa si sono radunati davanti al Parlamento europeo, e altri ne stanno arrivando, in vista del vertice dell’Unione europea in ...