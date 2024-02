Mille trattori per le strade di Bruxelles | protesta nel giorno del Consiglio Ue

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un migliaio distanno marciando per ledie creando blocchi alla circolazione neldeleuropeo. Lo rende noto la polizia belga che si aspettava un centinaio diguidati dagli agricoltori in. I manifestanti sono arrivati davanti al Parlamento europeo, aggiungono le fonti. Ladegli agricoltori

strade bloccate e roghi in piazza . In occasione del vertice straordinario dei 27 sulla revisione del bilancio comune, un migliaio di trattori stanno ... (ilfattoquotidiano)

Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles , in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader ... (feedpress.me)

Blocchi alla circolazione e qualche problema di accesso per capi di Stato e di governo Un migliaio di trattori stanno marciando per le strade di ... (sbircialanotizia)

Nel giorno del vertice straordinario dei 27 a Bruxelles, mille trattori e macchine agricole sono giunti sotto la sede dell'Unione europea creando difficoltà di accesso nella capitale anche ai capi di ...Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli ...Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agric ...