Militari americani uccisi in Giordania al confine con la Siria | pronta la risposta Usa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Approvati piani per una serie di raid, nell'arco di giorni, contro obiettivi in Iraq e, compresi personale e strutture iraniane. Lo hanno confermato ufficiali Usa alla Cbs. Saranno laagli attacchi con droni e razzi contro le forze Usa nella regione dopo che domenica scorsa tresono morti in

(Adnkronos) – Approvati piani per una serie di raid, nell’arco di giorni, contro obiettivi in Iraq e Siria , compresi personale e strutture ... ()

Personale di una fabbrica di un'azienda Usa nel nordovest della Turchia è in ostaggio nelle mani di un uomo armato. Lo riferiscono media turchi. Secondo le prime notizie ...Biden sta scegliendo le opzioni per rispondere all’attacco filo-iraniano subito alla Tower 22. Quasi certa la reazione contro le milizie ...Media: approvati piani per raid americani su obiettivi in Siria e Iraq, compresi personale e strutture iraniane ...