Milioni di sms ceduti con le app | maxi-multa a due società fraudolente

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Rivendevano gli sms degli utenti per immetterli sul mercato, per poi venderli a società operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. L’Agcom ha sanzionato per questo motivo due società, accusate dello smercio illegale didi messaggi acquisiti tramite promozioni e funzionalità delle app con cui diverse persone sottoscrivevano gli abbonamenti. Messaggio Reddito di Cittadinanza – IlCorriereDellaCitta.com Un quantitativo di messaggi che, tramite app di telefonia mobile illecite, venivano rivenduti nel mercato mondiale, per poi essere rivendute a società operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un business che solo nel triennio 2020-2022 prevedeva 768di sms, in ambito Ue ed extra Ue, di cui 203 solo sul territorio nazionale. Agcm scopre rivendita illecita di...

Rivendevano gli sms degli utenti per immetterli sul mercato , per poi venderli a società operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. ... (ilcorrieredellacitta)

L’indagine ha permesso di sequestrare beni per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. L’indagine ha rivelato un’ampia rete di gioco d’azzardo clandestino che coinvolgeva circa 300 agenzie ...Due società di messaggistica, una con sede in Brianza e l'altra nel Modenese, sono state sanzionate per aver smerciato illegalmente messaggi sms non ...Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.