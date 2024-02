Milano | neonato abbandonato nell’androne di un palazzo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un, di circa un mese di età, è statooggi, 1 febbraio,di unalla periferia ovest di. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa, secondo cui il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, dopo le ore 16,00. Ad accorgersi del bimbo, scrive l’agenzia di stampa Adnkronos, è stato un residente del condominio, un caseggiato popolare situato in via degli Apuli, alla periferia ovest del capoluogo lombardo. Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Quindi sono arrivati anche i soccorritori del 118 che hanno portato ilalla clinica De Marchi per accertamenti sanitari. Il bambino è in condizioni apparentemente buone. A quanto si apprende, accanto alè stato ...

