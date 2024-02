Milano | ladri in fuga si lanciano da tre metri d’altezza | fratturati e arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Il tentato furto in abitazione. L'intervento dei carabinieri. E la caduta da un'altezza di tredurante la. Duedi appartamento, entrambi di origine cilena, si sonorispettivamente una gamba e un calcagno mercoledì sera in via Macchi a; dopo essere stati soccorsi e trasportati in ospedale, sono statidai militari del Nucleo Radiomobile. Il colpo e l'allarme Poco prima delle 21, un residente di uno stabile di via Macchi ha chiamato il 112 per segnalare un furto in corso in un appartamento. All'arrivo dei carabinieri, i due, che avevano già rubato un giubbotto griffato e monili d'oro dopo aver forzato la porta dell'abitazione, hanno tentato di scappare verso via Soperga, scavalcando la ...