Milano | i trattori entrano in città | la protesta arriva al Pirellone Traffico in tilt

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– È iniziata verso le 16 di oggi giovedì 1 febbraio la marcia deiper le strade di. Inevitabili i problemi alla circolazione in. I mezzi sono entrati ada Rogoredo e dalla zona di Corvetto, nel sud della: sono in fatti una “costola” del presidio dia Melegnano. Nel primo pomeriggio, dal concentramento sulla provinciale Binasca, si è staccata una delegazione di circa 50degli agricoltori del coordinamento nazionale Riscatto agricolo per raggiungere intorno alle 18 il, sede del consiglio regionale lombardo.

