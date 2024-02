Milano |  bimbo di un mese lasciato in androne palazzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI - Un bimbo di forse unè statonell'di undi via degli Apuli al quartiere Giambellino a. Il piccolo in buone condizioni è stato trasportato alla clinica De Marchi per gli accertamenti. Vicino a lui è stato trovato un biglietto con una scritta in arabo in cui ci sarebbe un riferimento alla madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile.