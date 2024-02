Milano | bimbo abbandonato nell' androne di un palazzo | il drammatico biglietto in arabo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Non riesco a prendermene cura": questa la scritta, in, apparsa su unaccanto a un neonatodi un. Il piccolo, di circa un mese, è stato ritrovato alla periferia Ovest del capoluogo lombardo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio. Pare che ilsia stato lasciato in una cesta davanti alla porta di un appartamento al piano terra di unpopolare della periferia milanese. A trovarlo e a chiamare il 112 è stato un abitante dell'edificio, attirato dal pianto del neonato. I militari dell'Arma starebbero cercando di risalire ai genitori del piccolo, ma non ci sarebbe ancora nessuna notizia a riguardo. Dopo l'allarme, sono giunti sul posto sia i carabinieri che i ...

Un Bimbo di circa un mese è stato abbandonato in un androne a Milano . Il piccolo è stato ritrovato in un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla ... (leggo)

Un Bimbo di circa un mese è stato abbandonato in un androne a Milano . Il piccolo è stato ritrovato in un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla ... (leggo)

Un bimbo di circa un mese è stato abbandonato in un androne a Milano. Il piccolo è stato ritrovato in un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla periferia Ovest, del ...Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell’androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla periferia Ovest, a Milano dopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto in arabo. Sul posto ...(ANSA) - BRUXELLES, 01 FEB - Si spegne nel cuore del quartiere europeo la protesta dei trattori. A un'ora e mezza dall'inizio della smobilitazione, anche gli ultimi veicoli hanno lasciato la zona di ...