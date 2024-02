Milan | un indizio di mercato? Avvistato Conte in un ristorante milanese

In questa stagione Theo Hernandez non sta brillando per gol e assist. Nonostante un inizio di campionato sottotono rispetto ai suoi standard, quando ... (dailymilan)

Il mercato impazza e vede il Milan inserirsi alla corsa per Radu Dragusin . possibile che sia un nuovo indizio per Antonio Conte in rossonero? (pianetamilan)

Nelle scorse ore è rimbalzata la voce in Spagna di un possibile scambio tra Lazio e Siviglia, con Kamada che avrebbe coronato il suo sogno di giovare in Liga e un possibile ritorno in Serie A di ...Vocegiallorossa.it Vocegiallorossa.it fornisce ai nostri lettori tutti gli aggiornamenti in merito al possibile passaggio di Belotti alla Fiorentina. 15:27 - Sky Sport svela che la cifra del prestito ...Sarà Fabio Maresca l'arbitro di Inter-Juventus. Ha vinto il ballottaggio con Guida, l'altro indiziato per l'attesissima sfida di domenica sera. Il match tra le prime due in classifica sarà affidato qu ...