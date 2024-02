Milan | ufficiale la cessione di Pellegrino | ecco il comunicato dei rossoneri

Luka Romero è ufficialmente un calciatore dell'Almeria. L'argentino lascia il Milan e giocherà in Spagna per sei mesi (pianetamilan)

UFFICIALE Milan Femminile , rinforzo in avanti per le rossonere: ecco l’attaccante serba Sara Stokic dal Vojvodina Il Milan Femminile rinforza il ... (dailymilan)

Luka Romero ha lasciato il Milan per l'Almería in questo Calciomercato invernale. La formula, prestito secco fino al prossimo 30 giugno (pianetamilan)

Marco Pellegrino, difensore argentino, ha raggiunto stamane Salerno ed ha svolto anche le visite mediche. Subito dopo la firma fino al 30 giugno del ...Ci siamo, oggi è il Deadline Day, l’ultimo giorno per il calciomercato soprattutto per l’Italia e gli altri top campionati d’Europa. Da noi chiude alle 20:00, in Germania alle 18:00, in Francia alle 2 ...Ufficiale la nuova avventura che attende Marco Pellegrino (21 anni), difensore italo-argentino arrivato in estate al Milan e già in uscita dai rossoneri ...