Milan | Pellegrino alla Salernitana | ecco le prime foto ufficiali

La Salernitana ha trovato l'accordo con il Milan: riceverà in prestito Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Per tesserarlo ha dovuto, però, attendere il ...C'è una Salernitana scatenata nelle ultime ore di questo calciomercato invernale: i granata, infatti, hanno ufficializzato in queste ore l'arrivo in prestito di Marco ...Mercato ora per ora Marco Pellegrino potrà vestire la maglia della Salernitana. Il parere positivo della FIFA sul trasferimento del difensore argentino dal Milan è arrivato e l'ex Platense potrà vesti ...