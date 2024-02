Milan | Loftus-Cheek è l’MVP di gennaio | “Devastante e determinante”

Il Milan nel mese di gennaio è stato letteralmente trascinato da un Loftus-Cheek in stato di grazia, ma c’è qualcuno che non è andato bene… Il Milan ... (dailymilan)

Frosinone-Milan (sabato 3 febbraio con calcio d`inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A,.Loftus Cheek è l’MVP del mese di gennaio! Il Milan lo celebra così sui social. Il post da brividi per il centrocampista La doppietta contro il Bologna ma non solo: Ruben Loftus Cheek ha vissuto un ini ...La notizia sul centravanti rossonero fa scatenare i tifosi, possibile indicazione sul suo futuro al Milan.