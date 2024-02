Milan | l'alibi infortuni è una bufala | le vere colpe restano di Pioli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quello degl’è unche non regge per spiegare l’abisso che c’è in classifica fra ile l’Inter...

Due partite-chiave. Sabato l’Atalanta e mercoledì il Newcastle, senza l’ex Tonali, sempre in trasferta. Due partite per capire... (calciomercato)

Ufficiale la nuova avventura che attende Marco Pellegrino (21 anni), difensore italo-argentino arrivato in estate al Milan e già in uscita dai rossoneri ...L'ex portiere bianconero Stefano Tacconi in vista del big match di domenica tra Inter e Juventus: "Lautaro è Careca. Vlahovic Pablito".Secondo quanto riportato da Telelombardia, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Milan. I rossoneri avrebbero già scelto l'allenatore per la prossima stagione e l'ex c.t. avrebbe accettato già ...