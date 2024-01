Milan Femminile | Giuliani | “La squadra è competitiva | sul Mondiale dico…”

La DIRETTA testuale LIVE di Allianz Vero volley Milano- volley Bergamo 1991, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 ... (sportface)

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A1 di Volley femminile . Milano ha sconfitto Bergamo per 3-1 ... (oasport)

Il Milan Femminile sarebbe ad un passo dalla Chiusura per Evelyn Ijeh , dopo l'arrivo negli scorsi giorni di Nadia Nadim (pianetamilan)

Il Milan Femminile si prepara ad affrontare la Fiorentina nella 15^ giornata di Serie A. Al via la vendita dei biglietti (pianetamilan)

Dopo l’ottimo percorso nella nuova competizione UEFA, in un raggruppamento di cui facevano parte anche due potenze del calcio mondiale femminile come Svezia e Spagna, battuta 3-2 nella magica serata ...Milan, si e' chiusa positivamente la trattativa per l'addio di Chaka Traore al Palermo. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato degli obiettivi rossoneri coinvolgendo indirettamente l’Inter Women Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha lanciato la sfida all’Inte ...