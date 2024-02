Migranti | slittano a marzo i click days

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 21.52 I termini per la presentazione da parte degli extracomunitari delle richieste di nulla osta al lavoro, per gli ingressi nell'ambito delle quote, decorrono dalle ore 9 del 18, del 21 e del 252024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024. Lo ha stabilito il Dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna.