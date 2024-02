Michele Misseri esce dal carcere l’11 febbraio | tornerà a vivere nella villa del delitto

(Di giovedì 1 febbraio 2024)lascia il: l’agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, uccisa nell’agosto 2010, torna aad Avetranadel. Lo ha affermato l’avvocato Luca La Tanza, difensore di, condannato per occultamento del cadavere della nipote 15enne Sarah Scazzi, trovata senza vita in un pozzo il 26 agosto 2010, alle porte di Avetrana (Taranto).sta finendo di scontare la condanna a otto anni di reclusione. Per l’omicidio della giovane sono state condanne all’ergastolo la moglie e la figlia di, Cosima Serrano e Sabrina. Entrambe hanno sempre ...

Misseri esce di cella l'11 febbraio. Il sindaco di Avetrana in trincea:: "No al ritorno del circo mediatico" Michele Misseri esce dal carcere grazie allo sconto di pena per buona condotta e cella non ...Michele Misseri lascia il carcere: l'agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11 febbraio. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, ...