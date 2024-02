Mi hanno tolto un rene | la rivelazione di Francesca Michielin | come sta oggi

La notte tra il 30 e il 31 gennaio scorsi la chiesa del Carmine, in piazza Tancredi nel centro storico di Lecce, è stata messa a soqquadro da ignoti che hanno poi profanato l’eucarestia, aperto il tab ...In aula è stato mostrato anche un video della notte della presunta violenza. In quel momento la ragazza ha chiesto di interrompere la deposizione e di uscire dall'aula per una pausa. Per restare ...Almeno mille trattori hanno bloccato diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono presenti i leader Ue per il ...