Meteo Roma del 01-02-2024 ore 19 | 15

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Ben ritrovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile tutte le regioni con nebbia foschia su coste adriatiche Pianura Padana c’è liberati altrove al pomeriggio ampie schiarite con Cieli soleggiati addensamenti al nord-est con neve sulle Alpi oltre i 1300 metri in serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi nebbie e foschie sulle pianure al centro mattino tempo su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono appese variazioni con Cieli soleggiati e qualche velatura in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con ampie schiarite al tu da Martino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con possibili deboli piogge sulla Sicilia maggiori aperture sulla al pomeriggio ancora possibili locali fenomeni sulla Sicilia ampie schiarite altrove ...