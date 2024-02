Meteo giovedì | si avvicina la fine dell’anticiclone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, finalmente c’è una data, un punto di svolta per questa lunga serie di giornate anticicloniche che, come bene saprete ormai, ci accompagneranno per tutta la prima settimana di febbraio. Ben poche saranno le insidie al dominio dell’alta pressione, più che altro nubi basse e locali pioviggini, ma queste situazioni non ci interessano. Quello che vogliamo è che sparisca la nebbia con i suoi inquinanti dalle pianure del Nord e che tornino pioggia abbondante in pianura e neve in montagna. Nel corso degli ultimi giorni i modelli probabilistici hanno mantenuto il punto sul giro di boa e quindi una data sembra fissata, quello che ci resta da capire è che tipo di circolazione si instaurerà sul Mediterraneo, se sarà a matrice fredda o a matrice atlantica. Ma andiamo con ordine: inutile spendere ...