Metello | nel nome del padre

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Resto del Carlino ha fatto bene a ricordare nel giorno della Memoria la figura di Ezio Cesarini, il giornalista ucciso dai fascisti il 27 gennaio del 1944 se non sbaglio al poligono di tiro di Bologna. Come tanti fu una persona che tenne la schiena dritta di fronte ai nazifascisti, difese la libertà civile e la libertà di stampa. Ho apprezzato anche la scelta di mettere una lapide per ricordarlo nel complesso di Santa Cristina. Mi pare di ricordare però in anni recenti un altro Cesarini al Carlino. Era parente di Ezio? Filippo Galletti Risponde Beppe Boni Dopo Ezio Cesarini al Resto del Carlino ha lavorato ancheCesarini, suo figlio, altro giornalista di valore scomparso nel 2004.ha salito i gradini della gerarchia al Carlino arrivando ad essere caporedattore e poi vicedirettore. E' stato un professionista serio, meticoloso, che ...