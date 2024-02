Mestre | bimba di 4 mesi morta per un forte mal d’orecchie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) . In corso l’autopsia per scoprire le cause del decesso Una neonata di quattroappena compiuti èmartedì scorso all’ospedale all’Angelo di, in provincia di Venezia. La piccola, dopo la visita dalla pediatra, era stata portata in pronto soccorso perché lamentava un gran mal. Le sue condizioni, al momento del ricovero, non erano sembrate preoccupanti, ma durante la notte la situazione è precipitata e la bambina è deceduta. Oggi, primo febbraio, sarà effettuata l’autopsia sul corpo della piccola, per scoprire le cause del decesso. Non si esclude nulla, nemmeno che la piccola possa essere stata colpita da un’infezione batterica all’orecchio che si è diffusa al cervello. La notizia della morte della neonata ha suscitato grande dolore e sconcerto nella comunità locale. I genitori della bambina, ...