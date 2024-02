Messina | sequestrate 285 tonnellate di biocombustibile non a norma

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 285di nocciolino di oliva, una biomassa legnosa comunemente impiegata come combustibile ecologico. L’operazione, frutto dell’intensificazione disposta dal Comando Provinciale dia seguito del caro energia e dell’aumento esponenziale del prezzo dei combustibili alternativi, è volta a tutelare il consumatore verificando potenziali illeciti rispetto alle norme afferenti i biocombustibili oltre che accertare la qualità della filiera produttiva e la conformità ambientale del prodotto, in modo da escludere la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Il nocciolino, ottenuto nei frantoi attraverso apposite macchine che lo separano dalla sansa di oliva, sta guadagnando ...

