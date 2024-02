Messi | all’asta il fazzoletto sul quale venne scritto il suo primo “contratto”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’incredibile vicends dell’oggetto che è stato una parte fondamentale della storia recente del Barcellona e della carriera dell’argentino L’operazione che ha portato Lionelal Barcellona ha cambiato in tutto e per tutto la storia del calcio. Ventiquattro anni fa il giovanissimo argentino era solo un talento del Newell’s Old Boys di cui si parlava un gran bene. Una volta osservato però, gli spagnoli non hanno esitato un secondo a metterlo sotto. La storia dell’ingaggio dell’ora campione del mondo è da sempre una delle più grandi leggende della storia del gioco. È stata raccontata tantissime volte e c’è un cimelio che la fa assolutamente da padrone. Lionelin campo con il Barcellona (Ansa) – Cityrumors.itIl club blaugrana infatti, dopo essere rimasto sbalordito dal talento albiceleste, ha deciso immediatamente di ...