Messa al bando la parola gratis per salvare i conti pubblici

In questo processo di riforma e digitalizzazione dei contratti pubblici, quale mercato futuro per il settore delle costruzioni si immagina il legislatoreÈ davvero positivo che, in Parlamento, ci sia stato un deputato che ha proposto di eliminare dalla comunicazione istituzionale il termine "gratis" ...Pubblicato il bando: per partecipare c’è tempo fino al primo marzo. In totale servono undici aule per tamponare i lavori del Pnrr che . da settembre coinvolgeranno Dagomari, Copernico e Marconcino.