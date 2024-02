Mes | Giurì d' onore Meloni-Conte si aggiorna alla prossima settimana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb (Adnkronos) - Tornerà a riunirsi il prossimo 6 febbraio alle 14,30 ild'sul caso delle dichiarazioni sul Mes di Giorgiae Giuseppe. La Commissione speciale della Camera dei deputati questa mattina si è riunita per una mezz'ora in un clima di "grande serenità", si apprende. Il 'focus' della riunione di oggi delè stato sulla ricostruzione storica degli eventi, con condivisione da parte di tutti i componenti. La relazione nell'aula della Camera è attesa per il 9 febbraio.