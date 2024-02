Mercato Sassuolo | preso un nuovo promettente attaccante Ecco chi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Colpo diper ilche rinforza il suo attacco con un giocatore tanto talentuoso quanto giovane eColpo all’ultimo momento per ilche prende in prestito il giovaneBrajian Gjyla.il comunicato della Feralpisalò. IL COMUNICATO – Feralpisalò comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo all’U.S.Calcio fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Brajian Gjyla. L’ha firmato con i neroverdi un accordo con opzione d’acquisto definitiva a favore del club emiliano. A Brajian l’augurio di un percorso all’insegna della crescita e ricco di soddisfazioni.

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay: “Mercato Sia Inter che Juve hanno lavorato bene perché non si sono fatti trasportare dagli eventi, cos ...Era il 6 gennaio scorso quando Vincenzo Italiano nel post partita di Sassuolo-Fiorentina, dopo che la sua squadra aveva perso 1-0, parlava così in conferenza sul mercato: "Abbiamo perso delle partite ...Terzino sinistro classe 2002, inizia la sua carriera nelle giovanili del Parma e, dopo una breve parentesi al Sassuolo, a 14 anni passa al Milan ...Sono quindi in totale cinque le operazioni di ...