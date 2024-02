Mercato Roma | ufficializzati Baldanzi in giallorosso e le cessioni di Belotti e Kumbulla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)1 febbraio 2024 – Una sessione di calcioda protagonista, si può riassumere così questa tornata invernale di trattative da parte della. I capitolini infatti sono state tra le formazioni di Serie A maggiormente impegnate nelle contrattazioni, chiudendo la bellezza di ben cinque trattative tra ingaggi e uscite, mantenendo però aperta la chance di cambiare ancora i propri piani prima della fine di questa sessione. Agli ingaggi di Angeliño e Huijsen infatti, nelle ultime ore si è aggiunta anche quella di Tommaso, talento classe 2003 in arrivo con la formula del trasferimento a titolo definitivo, dall'Empoli. Il ragazzo è arrivato in città nella serata di ieri e oggi in mattinata ha completato le visite mediche. I giallorossi pagheranno ai toscani 10 milioni di euro più 5 di bonus (di cui 2 ...