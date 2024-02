Mercato Milan – Difensore | proposto in extremis Fasson | c’è un ostacolo…

Il Calciomercato del Milan continua: il prossimo attaccante rossonero non sarà Hugo Ekitike . Per lui pronto il trasferimento in Germania Giroud è un ... (dailymilan)

Manca poco al termine del Calciomercato e Davide Bartesaghi rimarrà al Milan : diverse offerte per lui ma per ora resterà a Milan o Monza, Frosinone e ... (dailymilan)

Marco Pellegrino è finito al centro di uno scambio in Francia proposto dal Milan: le ultime su questa possibile trattativa.Paolo Pacchioni, intervistato in esclusiva da Milannews.it, traccia un bilancio della stagione rossonera e sulla sua evoluzione futura. La stagione ha scavallato il fatidico giro di boa ed è quindi te ...Mercato ora per ora Chaka Traoré lascerà il Milan nella finestra invernale del mercato. Il 19enne esterno si unirà al Palermo in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto… Leggi ...