Mercato Milan – Di Marzio | “Demiral | Lenglet e Badiashile | vi dico tutto”

Molto rumore per nulla. Il Milan chiude il mercato di gennaio senza quel nuovo acquisto in difesa tanto richiesto da Pioli. La decisione era... (calciomercato)

Dalla Francia giungono voci secondo cui il Milan avrebbe spinto per trattenere in rossonero Clinton Nsiala-Makengo, accostato al Lens (pianetamilan)

Il calciatore, nativo di Brescia, è cresciuto calcisticamente nel Milan e ha vestito anche la maglia del Rimini. Luca ha scelto il 91 come numero di maglia. La S.S. Juve Stabia comunica altresì di ...Terzino sinistro classe 2002, inizia la sua carriera nelle giovanili del Parma e, dopo una breve parentesi al Sassuolo, a 14 anni passa al Milan. Con i rossoneri prosegue ...Sono quindi in totale ...La finestra invernale di calciomercato sta ormai per concludersi. Il Milan tenta l'ultimo colpo prima del termine ultimo per gli acquisti.