Mercato LIVE | triangolo Gudmundsson-Fiorentina-Genoa | gli affari di B e C! Un ex Inter in Spagna

La sessione invernale del calciomercato sta per concludersi. Per la gioia dei fantallenatori che aspettano l'asta di riparazione per acquistare i nuovi arrivi e mettere le mani sui migliori… Leggi ...16.46 - E' ufficiale Guiebre! Il comunicato: SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Modena F.C. i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Abdoul ...16:37 - Altra ufficialità per la Salernitana: arriva il centrocampista offensivo Iron Gomis dal Kasimpasa. Ecco il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto ...