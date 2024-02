Mercato LIVE | Swiderski UFFICIALE al Verona | saltato Kent alla Lazio Ci siamo per Lecco-Inglese | Gudmundsson resta al Genoa

ultimo giorno di Calciomercato per i club italiani, le trattative ancora aperte per il Napoli : cosa può succedere nelle ultime ore. Finalmente ci ... (spazionapoli)

Fiorentina sempre alla ricerca di un esterno offensivo e dati i problemi nell’arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa, segnala Sky Sport che in queste ultime ore di mercato i viola stanno facendo un ...SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Modena F.C. i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Abdoul Razack Guiebre (17.07.97, Bobo-Dioulasso, ...14.50 - Mancano poco più di cinque ore alla fine del calciomercato invernale. Situazione in totale evoluzione. Il Bari vuol mettere le mani su Maistro e c'è attesa pure per l'affondo su Guiebre. Si è ...