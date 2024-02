Mercato LIVE | Roma | Darboe alla Sampdoria e Kumbulla fa le visite per il Sassuolo Le ultime su Gudmunsson

ultimo giorno di Calciomercato per i club italiani, le trattative ancora aperte per il Napoli : cosa può succedere nelle ultime ore. Finalmente ci ... (spazionapoli)

Calciomercato live, le news di oggi, giovedì 1 febbraio. A poche ore dalla fine del mercato di riparazione (finirà alle 20), continua la ricerca di rinforzi da parte delle ...FIRENZE - Anche l’ultimo giorno (ché quello è), anche l’ultimo minuto dell’ultima ora. La Fiorentina ci ha provato tutto ieri per prendere Albert Gudmundsson, alzando la posta fino a 23 milioni (20 di ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Stanno per chiudersi le porte del calciomercato invernale della stagione 2023/2024, con il triplice fischio fissato alle ore 20.00 di oggi. In casa Lazio per ora.