Mercato LIVE | doppio colpo Torino | UFFICIALI Kumbulla-Sassuolo e Pellegrino-Salernitana Quanti affari in C!

Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...13.57 - Guiebre il più vicino a vestire il biancorosso. Terzino sinistro burkinabé reduce dalla Coppa d'Africa, il calciatore del Modena sarebbe il prescelto per rilevare Frabotta, finito al Cosenza.Ore 13:10 Secondo quanto raccolto da Pianetagenoa1893.net, il centrocampista del Genoa Primavera Andrea Palella si trasferisce al Sorrento a titolo definitivo: il giocatore firmerà a breve il ...