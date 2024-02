Mercato Il dt Cianni a caccia di rinforzi L’Ancona tra Rolfini e Volpicelli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ultimo giorno diin cui si attende che la Recanatese completi i lavori di ristrutturazione della squadra. Non è da escludere che si possa arrivare al divorzio dai difensori Edoardo Ferrante e Luca Ricci, ma si attendono buone notizie per rinforzare un organico che sta attraversando un momento molto critico. Le altre formazioni non stanno con le mani in mano.ha tesserato il centrocampista greco Vasilios Vogiatzis, classe 1996, dal Giugliano e insiste con il Vicenza per riprendere l’attaccante Alex, qualora la trattativa non andasse a buon fine si tenterebbe allora con Emilio, adesso al Pineto e in passato al Matelica in C ma su questo giocatore hanno mostrato interesse anche Cerignola e Avellino. La Spal ha definito il passaggio del difensore Luca Ghiringhelli dal SudTirol, oggi la ...

«Ci sono voluti due anni per avere il via libera. Oggi per noi è un momento di svolta perché potremo far conoscere a tutti la nostra farina di grilli sostenibile e made in Italy» commenta Jose Cianni, ...Si chiama Nutrinsect, si trova nelle Marche, oggi produce 2 tonnellate di derivati dagli insetti per uso alimentare ma conta di arrivare a sei entro la fine dell'anno