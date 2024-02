Mercato di gennaio | quanto ha speso il Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Gong suonato, si chiude la finestra invernale di calcio. E il? La formazione di Thiago Motta si è arricchita di tre nuovi elementi che allungheranno le rotazioni e che, soprattutto, renderanno più roseo il futuro. In difesa è arrivato Mihajlo Ilic dal Partizan di Belgrado per circa 5 milioni di euro: contratto fino al 2028 per il centrale difensivo classe 2003, che rappresenta un tassello non tanto per il presente (dove avrà comunque la possibilità di ritagliarsi spazio),più per il futuro, anche in vista di eventuali cessioni pesanti in estate. Per l’attacco, invece, due volti nuovi, uno dei quali last-minute: Santiago Castro, seguito da settimane da Di Vaio e Sartori, alla fine ha accettato la proposta del. L’attaccante argentino classe 2004 ...