Meloni | chiediamo rispetto diritti Salis

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 16.10 "Stiamo chiedendo di verificare ildei" di Ilaria. Quello con le manette "è un trattamento riservato in diversi Stati occidendentali, noi non lo facciamo. Sin dall' inizio il governo ha fornito tutta l' assistenza possibile". Così la premieral termine del Consiglio europeo "Anche in Ungheria c'è l'autonomia dei giudici e i governi non entrano nei processi" ma "quello di cui ho parlato col primo ministro ungherese Orban" è "che venga riservato un trattamento di dignità,e un giusto processo"

Bruxelles, 1 feb. (askanews) – "Una eventuale detenzione" di Ilaria Salis "in Italia va discussa quando sapremo come andrà il processo. Anche in Ungheria c'è autonomia dei giudici, questo non è oggett ...