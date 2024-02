Meloni | “Sulla Salis ho chiesto a Orban rispetto ma anche i giudici ungheresi sono autonomi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024), certo, ma sul caso di Ilarial’Italia non può certo chiedere al premierdi intervenire sui. Immaginate se la stessa richiesta avvenisse a parti invertite? Cosa scatenerebbero le toghe italiane? Ecco perché nel suo incontro con la stampa, Giorgia, al termine del Consiglio europeo che l’ha vista in prima linea nella mediazione con l’Ungheria sui fondi da destinare all’Ucraina, ha ribadito che il governo è in campo per ildei diritti umani della cittadina italiana ma non può certo interferire politicamente col processo.chiedeper laall’Ungheria “Quello di cui ho parlato con il primo ministro ungherese, come faccio per tutti gli italiani detenuti all’estero, è garantire ...