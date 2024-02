Meloni sul caso Salis | «Le manette? Accade anche in altri stati occidentali | ho chiesto a Orban di garantire un processo giusto e veloce» – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giorgianon si sbilancia parlando deldi Ilaria, la maestra detenuta in Ungheria e accusata di aver partecipato ad alcuni raid contro manifestanti di estrema destra o neonazisti: «Il tema andrà discusso solo quando sapremo come andrà il– dice subito – in Ungheria i giudici sono autonomi, non può decidere il governo come debbano pronunciarsi. Come faccio per tutti i detenuti italiani all’estero, hodiche ai nostri connazionali venga garantito une dico, mi ha colpito che ilper ilsia stato aperto e subito rinviato a maggio». Detto questo, però, dice ...