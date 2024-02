Meloni | su agricoltori Ue deve cambiare

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 18.58 La protesta degli? "La politica europea va cambiata. Ho chiesto di fare sforzi maggiori ma un cambio di linea potrà arrivare dopo le elezioni europee sperando prevalga un approccio diverso da quello ideologico visto finora". Così il premier Giorgiaal termine del Consiglio Ue. Poi sui migranti:"Chiedevamo più risorse", ora "ci sono 10 miliardi in più" e "8 sono dedicati alla dimensione esterna", cioè a "lavorare per prevenire" i fluussi migratori. "Molto soddisfatta" per "soluzione unitaria" Ue su Kiev.