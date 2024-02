Meloni incontra Orban che promette | mi muoverò per un equo trattamento

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Faccia a faccia notturno a Bruxelles tra la premier Giorgiae Viktor. Sul tavolo anche il caso Ilaria Salis, scoppiato in seguito alle immagini delle catene con cui è stata condotta e tenuta nell’aula del processo l’anarchica italiana. L’attivista milanese, militante della ‘banda del martello’ è accusata di gravi lesioni (avrebbe aggredito e picchiato) contro alcuni manifestanti di estrema destra. “Ho raccontato tutto nei dettagli alla premier”, ha detto il premier ungherese garantendo l’impegno a garantire tutti i diritti. I due si sono parlati per circa un’ora all’Hotel Amigo di Bruxelles alla vigilia del difficile Consiglio europeo straordinario di oggi. Salis,vede, faccia a faccia di un’ora “Le ho detto che la magistratura non dipende dal governo ma dal ...