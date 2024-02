Meloni ha incontrato Orbán a Bruxelles per trovare una soluzione sul caso di Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La premier Giorgiahail premier ungherese Viktor, dove si tiene oggi il Consiglio europeo straordinario, per discutere della situazione dell’attivista antifascista italiana, in carcere a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate. I due, racconta Repubblica, si sono visti mercoledì sera intorno alle 23 all’hotel Amigo. Il faccia a faccia è arrivato dopo un giorno di tensione, in cui Budapest ha ribadito le ragioni dell’arresto e insistito sulla linea dura. Proprio quando è stata diffusa la lettera scritta daal suo avvocato sulle condizioni disumane della detenzione. Per, il duro compito del pressing diplomatico, dopo aver sentito al telefono...