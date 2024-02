Meloni | “Gli agricoltori pongono questioni giuste La politica europea va cambiata | si è sbagliato molto”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una premiersoddisfatta per l’obiettivo raggiunto sul voto unanime al pacchetto di aiuti all’Ucraina si presenta al punto stampa. Il vertice di Bruxelles che si presentava cruciale sotto diversi punti di vista non poteva concludersi meglio di così. E lo spiega: “Non era facile trovare una soluzione, noi siamo sempre stati convinti che una soluzione a 26 sarebbe stata un precedente pericoloso. Abbiamo lavoratoper una soluzione a 27 e l’abbiamo portata a casa. Una volta tanto possiamo dirci soddisfatti per come sono andate le cose”. Così Giorgiaesordisce commentando con i giornalisti l’esito del Consiglio europeo che ha visto -tra le altre cose- l’approvazione del pacchetto di aiuti da 50 miliardi per l’Ucraina. Anche con il sì dell’Ungheria di Viktor Orban grazie a un lavoro diplomatico di ...

«In Ungheria giudici autonomi, i governi non entrano nei processi, ma ho chiesto al premier un trattamento dignitoso» ...Si mormora che la premier abbia messo il cappello sui 50 miliardi di aiuti a Kyiv con un obiettivo: vedere SuperMario commissario straordinario per la ricostruzione dell'Ucraina. Intanto in Forza Ital ...Roma, 1 feb. (askanews) - "Una eventuale detenzione in Italia va discussa quando sapremo come va il processo" di Ilaria Salis. "Anche in Ungheria c'è autonomia dei giudici, questo non è oggetto di que ...