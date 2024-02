Medjugorje Messaggio per oggi | gioire nella sofferenza | scandalizza ma è possibile

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La Madonna anel suoscelto per, affronta il tema dellae ribalta completamente la nostra logica umana, dicendoci una verità che si discosta talmente tanto dal nostro modo di vedere le cose che arriva anche arci. Lei vuole esortarci a fare un salto di qualitàfede, per sperimentare ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi , ci esorta a rivolgerci a un formidabile alleato per la nostra vita. Sono i preziosi insegnamenti che ... (lalucedimaria)

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci esorta a ottenere quello che in fondo ogni cuore cerca. Ma è possibile avere la pace ... (lalucedimaria)

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi ci dà una grandissima speranza: siamo ancora in tempo per un cambiamento. E proprio dalla ... (lalucedimaria)

Si, ho iniziato a rispondere alla Chiamata di Maria dall’anno 2014. Non siamo noi ad andare a Medjugorje, non si tratta di una decisione personale ma è proprio la Vergine Maria che traccia la strada ...Cosa è accaduto in questa valle incantata da far sorgere un santuario dedicato a Maria Santissima È una storia molto tenera che per protagonista una bambina speciale.Atteso messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: l'armonia di Dio, la pace nel mondo e il perdono di Maria ...