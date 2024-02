Medici | risorse e digitalizzazione Tutti i dossier della sanità all’Healthcare innovation forum

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “L’innovazione è fondamentale, così come la. Ma è inutile parlare di apparecchiature prima di affrontare altro tipo di innovazione, quello dell’organizzazione del lavoro dii professionisti del campo sanitario. Se non si parte da questo possiamo avere tutte le macchine del mondo, ma non andiamo da nessuna parte”. Esordisce così Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di, alla seconda edizione dell’HealthcareE INFERMIERI, SITUAZIONE DRAMMATICA E di professioni sanitarie ha parlato anche Francesco Zaffini, presidentecommissione Affari sociali del Senato. “Il quadro è drammatico, ci sono pochi professionisti e sono utilizzati male. Mancanoe infermieri che sostituiscano i ...