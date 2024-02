Medagliere Olimpiadi Invernali giovanili Gangwon 2024 | Italia in trionfo! Primo posto storico

Straordinario risultato della Nazionale Italia na ai Giochi olimpici invernali giovanili di Gangwon in Corea del Sud. Con un giorno di anticipo ... (sportface)

Gangwon, 31 gennaio 2024 – Un’altra splendida edizione di una manifestazione sportiva per l’Italia Team. E i Giovani Azzurri stavolta si prendono la ... (ilfaroonline)

Quando manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 , in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, una società di ... (oasport)

La voglia è di divertirsi e superarsi come sette mesi fa a Fukuoka, per la nazionale guidata da Oscar Bertone, uscito con le 2 medaglie ma anche con i 5 pass olimpici (Chiara Pellacani ci riuscì con ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI 1° FEBBRAIO IL MEDAGLIERE DELLE OLIMPIADI INVERNALI GIOVANILI Buongiorno e benvenuti alla diretta live ...L’Italia ha accolto il suo campione. Il ritorno a casa di Jannik Sinner ha riscosso un gran entusiasmo da tutti gli italiani, che hanno accolto il fresco campione Slam come un eroe nazionale. Merito d ...