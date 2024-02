Maxi processo violenze carcere Uccella | sentito ex detenuto | “Picchiato per ore”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Santa Maria Capua Vetere.. “Era meglio che le guardie il 6 aprile mi uccidevano, sono statoper ore, non finiva mai”. Così l’exRaffaele Eghebenalsui pestaggi commessi dagli agenti penitenziari il sei aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid, ai danni di decine di reclusi delFrancescodi Santa Maria Capua Vetere,che vede imputati in 105 tra poliziotti carcerari, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici dell’Asl di Caserta. Egheben ha raccontato di essere stato prelevato dalla cella da “un agente di sua conoscenza (riconosciuto nell’imputato Pasquale De ...