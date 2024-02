Mattarella | inaccettabile aumento vittime civili in aree guerra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "La Giornata nazionale delledelle guerre e dei conflitti nel mondo, voluta all'unanimità nel 2017 dal Parlamento, unisce la comunità nel conservarne la memoria, con l'intento di promuovere, secondo i principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio. "Il flagello della, come affermato dallo Statuto delle Nazioni Unite - sottolinea il Capo dello Stato -, porta indicibili afflizioni all'umanità. Colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione: bambini, famiglie, persone che non prendono parte alle ostilità, tutti coloro che, secondo i principi stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra, devono essere protetti e trattati con umanità in ogni circostanza". ...