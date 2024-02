Mattarella celebra Sinner e gli azzurri di Coppa Davis | “Ero certo che avrebbe vinto Ora nessuna pressione”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono trascorsi ormai poco più di due mesi dal 26 novembre 2023, quando la squadra capitanata da Filippo Volandri ha regalato all’Italia la secondadella sua storia battendo in finale a Malaga l’Australia per 2-0. In questo lasso di tempo, il movimento azzurro ha già avuto modo di festeggiare un altro risultato storico grazie alla vittoria di Jannikagli Australian Open 2024. Al Quirinale si è svolto oggi pomeriggio il tanto atteso incontro tra gliprotagonisti del trionfo ined il Presidente della Repubblica Sergio. L’82enne nativo di Palermo ha dichiarato: “Ringrazio tutti voi, protagonisti della. Complimenti anche a Berrettini e al capitano Volandri, bravo a suscitare quello straordinario ...